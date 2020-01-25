Соратник Меркель потребовал отменить санкции против РФ ради улучшения отношений

Премьер Саксонии и соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель — Михаэль Кречмер считает, что санкции, введенные против России, бессмысленные, поэтому их нужно отменить. Об этом говорится на сайте партии ХДС.

Он отметил, что страна хочет улучшить взаимоотношения с российской стороной и поэтому санкции нужно отменить.

«Мы хотим улучшить отношения с Россией. Вот почему санкции должны быть отменены», — добавил Кречмер.

Также он подчеркнул, что санкционные меры плохо отражаются на немецкой экономике и ведут к «отчуждению между людьми».

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