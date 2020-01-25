В Совфеде высказались о героизации Бандеры на Украине после публикации ЦРУ

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал в Twitter на рассекреченные документы ЦРУ о Второй мировой войне и украинском националисте Степане Бандере.

Он отметил, что на Украине продолжают ставить памятники Бандере, хотя он был агентом Адольфа Гитлера. Украинский МИД, в свою очередь, говорит, что каждая страна «имеет право на своих героев». Однако, по мнению сенатора, это не так.

«Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов», — добавил Пушков.

По его мнению, Киеву нужно понять, что такие «герои» делают страну «изгоем».

«С такими «героями» Украина может быть только изгоем», — заключил он.

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