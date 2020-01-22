Зеленский на саммите в Давосе обвинил Россию в аннексии

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе обвинил Россию в аннексии территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Россия якобы шесть лет назад «захватила» часть украинской территории. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что война на территории Украины также идет в течение шести лет.

«Вот такая у нас с вами новая нормальность», — добавил Зеленский.

По его мнению, необходимо переосмысление права во всем мире. Украинский президент подчеркнул, что «не зря» уделяет много внимания вопросу безопасности, который является неотъемлемой часть. развертывания экономики Украины.

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