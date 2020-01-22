Республиканцы отклонили запрос допдокументов в рамках импичмента Трампа

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Представители Республиканской партии США в сенате заблокировали требование демократов о запросе дополнительных документов, касающихся Украины, в рамках слушаний об импичменте президента страны Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведет телеканал Fox News.

Против предоставления документов по Украине выступили 53 члена сената, 47 сенаторов поддержали запрос демократической партии.

Ранее сообщалось, что демократы потребовали предоставить документы, касающиеся контактов Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а также данные об откладывании военной помощи Украине.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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