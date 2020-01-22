Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая
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Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени. Об этом сообщает UrdoPoint со ссылкой на трансляцию пресс-конференции министра.
У главы государства наблюдается температура 38,5℃ и другие симптомы лихорадки денге, отметил Маззолени. В настоящее время врачи ожидают результатов анализов.
Президенту рекомендован двухдневный покой.
С начала года в Парагвае зарегистрировано 94 случая заражения лихорадкой денге, на данный момент известно о двух летальных исходах.
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