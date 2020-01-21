Эксперт спрогнозировал результаты работы Чайки на посту полпреда президента РФ

Директор Института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор Лев Ушвицкий прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина экс-генпрокурору России Юрию Чайке занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, это решение приведет к неукоснительному исполнению законов, тем самым повысит уровень соблюдения законности в регионах.

Ушвицкий считает, что главной задачей нового полпреда будет решение вопросов, усиливающих эффективное социально-экономическое развитие субъектов округа.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что занимавшему ранее должность генерального прокурора России Юрию Чайке предложили должность полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.