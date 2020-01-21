Экс-генпрокурор России Юрий Чайка займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, передаетТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что формально указ о назначении пока не подписан.

В ходе встречи Чайка поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение «перейти на новый участок работы» в СКФО.

Путин обратил внимание Чайки, что в регионе сохраняются проблемы в социальной сфере, с коррупцией и терроризмом.

Сейчас этот пост занимает Александр Матовников.

Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора. Сообщалось, что Юрий Чайка покидает пост и переходит на новую работу.