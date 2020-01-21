Чайка займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления на заседании Совета Федерации, 18 апреля... Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления на заседании Совета Федерации, 18 апреля...
Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления на заседании Совета Федерации, 18 апреля...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Экс-генпрокурор России Юрий Чайка займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, передаетТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что формально указ о назначении пока не подписан.

В ходе встречи Чайка поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение «перейти на новый участок работы» в СКФО.

Путин обратил внимание Чайки, что в регионе сохраняются проблемы в социальной сфере, с коррупцией и терроризмом.

Сейчас этот пост занимает Александр Матовников.

Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора. Сообщалось, что Юрий Чайка покидает пост и переходит на новую работу.