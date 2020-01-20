Путин внес законопроект о поправке к Конституция в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующую информацию объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ», — заявил Песков.

Он также уточнил, что во время рассмотрения проекта закона представителями Путина станут сопредседатели конституционной комиссии, а именно Клишас, Крашенинников и Хабриева.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

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