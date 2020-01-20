Песков назвал необязательным общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что де-юре общероссийское голосование по изменениям в Конституцию необязательно, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что несмотря на это, глава государства Владимир Путин решил свериться с точкой зрения россиян.

При этом Песков уточнил, что решений о форме и времени всероссийского голосования пока нет.

Путин 15 января предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ в ходе послания Федеральному собранию, глава государства отмечал, что граждане могут внести и свои предложения относительно возможных поправок, а их утверждение возможно только после голосования.

Ранее СМИ сообщали, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле.