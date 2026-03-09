На Ладожском озере спасли детеныша нерпы

Прохожий нашел на Ладожском озере новорожденную нерпу и отправил ее в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети «ВКонтакте».

В окрестностях поселка Куркиекки в Карелии детеныша ладожской нерпы нашел на льду внимательный прохожий, который обратил внимание на агрессивное поведение чаек. Выяснилось, что по льду передвигался и громко кричал маленький белек. Спасатели на аэролодке тщательно обследовали прилегающую территорию в поисках следов самки, лунки или промоины, однако ничего обнаружить не удалось. Учитывая, что малышку атаковали птицы, люди приняли решение забрать ее на берег.

«Нерпулька родилась вчера, весит 3,6 килограмма на пузике у нее пуповина и такие малыши конечно же очень трудны для выращивания. Но мы будем стараться ей помочь», — рассказали в организации.

Специалисты фонда друзей балтийской нерпы занимаются спасением, реабилитацией и научными исследованиями ластоногих, обитающих в Балтийском регионе. За время существования организации помощь получили свыше 200 животных. Свою деятельность фонд ведет в партнерстве с петербургским «Водоканалом».

