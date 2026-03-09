«Тише едешь, дальше будешь»: Соболев о попадании в клуб лучших бомбардиров

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале отреагировал на попадание в «Клуб 100», куда входят лучшие российские бомбардиры, забившие 100 и более голов в матчах на высшем уровне.

«Тише едешь, дальше будешь. Клуб 100», — написал Соболев.

Свой 100-й мяч Соболев забил в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», который состоялся в воскресенье, 8 марта. Гол Соболева оказался единственным для «Зенита» в этой игре, подопечные Сергея Семака проиграли со счетом 1:2.

В «Клуб 100» также входят Федор Чалов, Александр Кокорин, Федор Смолов и другие. Лидером клуба с 245 голами является нападающий «Акрона» Артём Дзюба.

В нынешнем сезоне Соболев записал на свой счёт семь забитых мячей и две результативные передачи в 26 играх во всех турнирах. Российский нападающий присоединился к «Зениту» в августе 2024 года, его контракт с сине-бело-глубыми рассчитан до июня 2027 года.

По ходу карьеры футболист также выступал за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» и томскую «Томь».

Ранее «Зениту» предложили перенести празднование столетия на 2031 год.