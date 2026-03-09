Размер шрифта
Петербуржец во время ссоры ударил мужчину ножом в шею

В Петербурге мужчину во время ссоры ударили ножом в шею
В Петербурге мужчина получил удар ножом в шею во время ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 8 марта в квартире на улице Токарева. Между двумя мужчинами внезапно вспыхнула ссора, в ходе которой один из участников нанес оппоненту удар ножом в область шеи. Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение, но выжил, потому что оказал активное сопротивление, ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранта планируют заключить под стражу. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия.

Ранее ссора четырех мигрантов обернулась поножовщиной в Петербурге.

 
