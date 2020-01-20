Axios: Трамп хочет ужесточить правила въезда для женщин

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует усложнить правила выдачи виз для иностранных женщин, которые приезжают в США с «родильным туризмом». Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, администрация хочет перемен, ведь некоторые иностранки приезжают, чтобы родить и их дети, согласно 14-й поправки конституции, смогли автоматически получить гражданство. Трамп считает, что такую ситуацию «откровенно смешной», передали его слова источники.

В связи с этим планируется уже в ближайшее время начать отказывать в визах, если сотрудники госдепа поймут, что иностранка хочет въехать страну, чтобы добиться предоставления гражданства по рождению.

«Это изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности и... с «родильным туризмом», — заключили источники.

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