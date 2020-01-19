Эрдоган назвал конференцию по Ливии важным шагом для урегулирования ситуации

Турецкий президент Тайп Эрдоган заявил, что конференция по ситуации в Ливии, которая должна пройти в Берлине, является очень важной, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что ранее Ливия обсуждалась им с российским коллегой Владимиром Путиным и была создана некая основа для урегулирования. Теперь, по его словам, важный этап пройдет в Берлине.

«Мы ждем после нее [конференции] конкретных шагов», — отметил Эрдоган.

Также он сообщил, что планирует затронуть тему Идлиба и продолжающихся там атак несмотря на перемирие.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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