Процесс импичмента Трампа начался в США
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В США начался процесс импичмента президента США Дональла Трампа. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что верховный судья США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, что является началом рассмотрения судебного разбирательства.
Также руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф прочел главные обвинения к главе Белого дома, а именно в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.
Уточняется, что члены Сената будут выплолнять роль присяжных в рамках всего судебного процесса.
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