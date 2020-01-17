Процесс импичмента Трампа начался в США

В США начался процесс импичмента президента США Дональла Трампа. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что верховный судья США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, что является началом рассмотрения судебного разбирательства.

Также руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф прочел главные обвинения к главе Белого дома, а именно в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.

Уточняется, что члены Сената будут выплолнять роль присяжных в рамках всего судебного процесса.

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