Путин внес в ГД законопроект о должности заместителя председателя совбеза

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя в Совете безопасности России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу нижней палаты парламента.

Согласно проекту, зампред Совета безопасности будет одним из постоянных членов ведомства. Кроме того, документ определяет порядок назначение и освобождения от должности.

Ранее Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром. Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января.

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