Медведев оценил работу его правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Медведев отметил слаженную командную работу правительства, назвав его членов людьми, на которых он опирался и которым доверяет. Он добавил, что работать «порой было очень непросто».

Кроме того, политик добавил, что новые задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в своем послании, требуют новых подходов.

«Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного», — заключил Медведев.

15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром. Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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