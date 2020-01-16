Трамп обсудил Иран, Ливию и Сирию с Эрдоганом
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В ходе разговора лидеры стран затронули ситуацию в Сирии и Ливии, а также протесты в Иране.
Кроме того, главы государств обсудили крушение самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.
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