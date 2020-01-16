Трамп обсудил Иран, Ливию и Сирию с Эрдоганом

close
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме... Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме...
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме...
Joshua Roberts/Reuters

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе разговора лидеры стран затронули ситуацию в Сирии и Ливии, а также протесты в Иране.

Кроме того, главы государств обсудили крушение самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп заявил, что США не намерены менять режим в Иране

«Не оставим его в покое»: Иран подаст в суд на Трампа

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на языке фарси