Трамп обсудил Иран, Ливию и Сирию с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе разговора лидеры стран затронули ситуацию в Сирии и Ливии, а также протесты в Иране.

Кроме того, главы государств обсудили крушение самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.

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