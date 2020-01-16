Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает «большую тревогу». Об этом экс-глава украинского МИД написал на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, предложенные президентом меры направлены не только на решение внутренних проблем России, но и на нормализацию отношения к стране на внешнеполитическом уровне.

Также бывший министр отметил, что внутренние изменения в Российской Федерации традиционно требуют мобилизации из-за иностранной угрозы, поэтому Украина должна быть подготовиться к дальнейшим российским действиям.

Кроме того, Климкин выразил тревогу из-за намерения Путина сменить приоритеты международного права и российской Конституции.

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