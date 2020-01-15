Володин не обсуждал состав нового правительства с Мишустиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на встрече с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным состав нового правительства не обсуждался. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Володина, это прерогатива председателя правительства.

«Если он захочет этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать», — уточнил он.

Политик добавил, что эта тема возможно будет поднята на встрече со фракциями.

Он добавил, что 16 января Госдума рассмотрит вопрос о согласии для назначения председателя правительства в рамках законодательства и своих полномочий.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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