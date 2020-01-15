Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт главы и правительства Чечни.
В документе уточняется, что Кадыров временно возложил обязанности руководителя республики на другое лицо из-за своей временной нетрудоспособности.
В распоряжении также сказано, что Хучиев назначен на данный пост с 13 января 2020 года.