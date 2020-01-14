Германия пригласила Сарраджа и Хафтара на конференцию по Ливии

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, сообщается на сайте правительства Германии.

К участию в конференции приглашаются глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

На встрече будут присутствовать представители России, Турции, США и других стран, а также представители ООН и Евросоюза.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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