В Грузии Саакашвили заподозрили в попытке свергнуть власть

В Грузии заподозрили бывшего президента страны Михаила Саакашвили в попытке свергнуть власть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что грузинское министерство внутренних дел приступило к изучению высказываний, которые Саакашвили делал в период летних беспорядков в стране.

Уточняется, что экс-глава Грузии в эфире телекомпании «Мтавари архи» говорил, что «режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен». По его мнению, в момент беспорядков нынешняя власть в стране «висела на волоске».

»(Высказывания. — примечание «Газеты.Ru») представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», — заявили в МВД.

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