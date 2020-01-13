В Грузии Саакашвили заподозрили в попытке свергнуть власть

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Президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге сторонников партии «Единое национальное... Президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге сторонников партии «Единое национальное...
Президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге сторонников партии «Единое национальное...
РИА «Новости»

В Грузии заподозрили бывшего президента страны Михаила Саакашвили в попытке свергнуть власть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что грузинское министерство внутренних дел приступило к изучению высказываний, которые Саакашвили делал в период летних беспорядков в стране.

Уточняется, что экс-глава Грузии в эфире телекомпании «Мтавари архи» говорил, что «режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен». По его мнению, в момент беспорядков нынешняя власть в стране «висела на волоске».

»(Высказывания. — примечание «Газеты.Ru») представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», — заявили в МВД.

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