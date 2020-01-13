В Грузии Саакашвили заподозрили в попытке свергнуть власть
В Грузии заподозрили бывшего президента страны Михаила Саакашвили в попытке свергнуть власть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что грузинское министерство внутренних дел приступило к изучению высказываний, которые Саакашвили делал в период летних беспорядков в стране.
Уточняется, что экс-глава Грузии в эфире телекомпании «Мтавари архи» говорил, что «режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен». По его мнению, в момент беспорядков нынешняя власть в стране «висела на волоске».
»(Высказывания. — примечание «Газеты.Ru») представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», — заявили в МВД.
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