Действующий президент Тайваня победила в выборах
Действующий лидер Тайваня Цай Инвэнь победила на президентских выборах, сообщает Associated Press.
Кандидат от Демократической прогрессивной партии набрала 57,2% голосов против 38,6% у ее главного конкурента, кандидата от партии «Гоминьдан».
Цай Инвэнь впервые возглавила Тайвань после выборов 2016 года. После ее избрания обострился вопрос о независимости полуострова от Китая.
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