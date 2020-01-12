Действующий президент Тайваня победила в выборах

Действующий лидер Тайваня Цай Инвэнь победила на президентских выборах, сообщает Associated Press.

Кандидат от Демократической прогрессивной партии набрала 57,2% голосов против 38,6% у ее главного конкурента, кандидата от партии «Гоминьдан».

Цай Инвэнь впервые возглавила Тайвань после выборов 2016 года. После ее избрания обострился вопрос о независимости полуострова от Китая.

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