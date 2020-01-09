Украина направила России ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым, заявила пресс-секретарь украинского МИД Елена Зеленко на своей странице в Twitter.

Недовольство украинской стороны вызвало посещение президентом России военных учений Черноморского и Северного флотов, прошедших в Черном море.

Нота протеста была направлена России в связи с «очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым», написала Зеленко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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