Климкин: сейчас у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина в текущем состоянии не имеет шансов на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью порталу «Сегодня».
По словам Климкина, в НАТО и ЕС считают Украину внутренне нестабильным государством. Причинами этого, по словам экс-главы украинского МИД, являются слабость «политической нации», слабость идентичности и олигархическая система.
Бывший министр подчеркнул, что для вступления в НАТО и Евросоюз Украина должна развиваться и изменяться.
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