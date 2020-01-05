Климкин: сейчас у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина в текущем состоянии не имеет шансов на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью порталу «Сегодня».

По словам Климкина, в НАТО и ЕС считают Украину внутренне нестабильным государством. Причинами этого, по словам экс-главы украинского МИД, являются слабость «политической нации», слабость идентичности и олигархическая система.

Бывший министр подчеркнул, что для вступления в НАТО и Евросоюз Украина должна развиваться и изменяться.

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