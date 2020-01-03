СМИ: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста в Израиль. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.

В текущем году отмечается 75 годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мероприятия организует институт «Яд Вашем» в Иерусалиме».

По данным источника, официально об отказе президента посетить форум еще не объявлено, но вопрос решен.

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.