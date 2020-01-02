Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель
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Украинского президента Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель на Украине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Данные об отпуске Зеленского стали известны благодаря фотографиям путешественников, которые стали выкладывать в социальные сети снимки с президентом Украины в маске и горнолыжном костюме.
Также на фотографиях в графе «Место» был указан «Буковель».
«Если год начался со встречи с Президентом - он обречен быть успешным», — написала девушка, повстречавшая Зеленского на курорте.
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