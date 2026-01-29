Ученые объяснили, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье

В России за последние 2–3 года формируется новый и довольно неожиданный тренд на рынке недвижимости: молодые покупатели 18–35 лет все чаще рассматривают покупку жилья в городах за Полярным кругом — Воркута, Мурманск, Новый Уренгой и Сургут. Как объяснили эксперты Пермского Политеха, интерес подогревают экстремально низкие цены на жилье и распространение удаленной работы, позволяющей жить вне привязки к региональной экономике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По оценкам риелторов, за последние три года число сделок с молодыми покупателями в арктических городах выросло на 30–50%. Стоимость квадратного метра здесь начинается от 3 тысяч рублей, а двухкомнатную квартиру в Воркуте можно приобрести в среднем за 200 тысяч рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью флагманского смартфона. В начале 2026 года, после активных публикаций в СМИ о «самом дешевом жилье в стране», количество онлайн-запросов и обсуждений таких покупок выросло примерно в пять раз.

Как пояснила доцент кафедры «Экономика и финансы» Пермский Политех Юлия Карпович, особенно активно подобные квартиры приобретают «цифровые кочевники». Для них недвижимость в Заполярье — это недорогая «точка присутствия» или личное жилье без ипотеки, при этом уровень развития местной экономики не играет ключевой роли. Отдельный спрос формируют нефтегазовые города, где действуют льготные программы вроде «Арктической ипотеки» со ставкой 2% и сохраняются высокие доходы вахтовых работников. Мурманск, в свою очередь, привлекает инвесторов как региональный центр с потенциалом туризма и посуточной аренды.

Эксперты подчеркивают, что экономическая привлекательность таких вложений действительно высока: доходность от аренды может достигать 12–15% годовых против 3–4% в крупных городах. Однако вместе с этим покупатели сталкиваются с серьезными рисками. Ключевой из них — крайне низкая ликвидность: быстро продать квартиру в Воркуте или аналогичном моногороде сложно, а при срочной продаже потери могут достигать 30–50%. Дополнительные угрозы связаны с депопуляцией, износом инфраструктуры, высокими коммунальными платежами, климатическими факторами и возможными изменениями в регулировании, включая признание домов аварийными.

С психологической точки зрения, как отмечают специалисты ПНИПУ, покупка дешевого жилья на Севере для молодежи часто становится символом самостоятельности и способом уйти от недоступной ипотеки. Но влияние соцсетей и «успешных кейсов» может искажать восприятие реальных сложностей, поэтому эксперты советуют подходить к таким решениям с холодным финансовым расчётом и готовностью к тому, что ожидания не всегда совпадут с реальностью.

По мнению аналитиков, тренд имеет двойственную природу. Его долгосрочную основу формирует развитие удаленной занятости, а краткосрочную — спекулятивная волна вокруг сверхдешевых квартир. В ближайшие 2–5 лет интерес может усилиться при поддержке государства и развитии инфраструктуры, стабилизироваться на уровне рациональных инвестиций или пойти на спад, если удалённая работа станет менее доступной или проявятся фундаментальные проблемы арктических моногородов.

