Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Саратове около 100 тысяч жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

Почти 100 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии на водопроводе
Anton Starikov/Shutterstock/FOTODOM

Коммунальные службы Саратова устраняют крупную аварию на водопроводе, в результате которой без холодной воды остались порядка 100 тыс. жителей Кировского, Волжского и Ленинского районов города. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале.

«Произведено отключение холодного водоснабжения... в виду ремонтных работ на городском водопроводе D-1000», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в зоне отключения оказались более 98 тыс. человек, 244 многоквартирных дома, 1233 частных домов, 18 объектов социальной инфраструктуры и пять котельных.

Сроки завершения аварийно-ремонтных работ пока неизвестны. Ход их проведения лично контролирует прокурор области Сергей Пилипенко.

По данным метеослужб, температура воздуха в Саратове составляет -4°C.

24 января в Московской области из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались почти 4 тыс. жителей. Как сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, в городе Жуковском коммунальная авария затронула несколько десятков многоэтажек. Сотрудники прокуратуры проводят проверку и оценивают содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения. Они также проконтролируют соблюдение сроков устранения последствий аварии. Аварийно-восстановительные бригады ремонтируют систему теплоснабжения.

Ранее в Перми сотни домов остались без водоснабжения.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!