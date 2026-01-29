В Саратове около 100 тысяч жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

Почти 100 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии на водопроводе

Коммунальные службы Саратова устраняют крупную аварию на водопроводе, в результате которой без холодной воды остались порядка 100 тыс. жителей Кировского, Волжского и Ленинского районов города. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале.

«Произведено отключение холодного водоснабжения... в виду ремонтных работ на городском водопроводе D-1000», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в зоне отключения оказались более 98 тыс. человек, 244 многоквартирных дома, 1233 частных домов, 18 объектов социальной инфраструктуры и пять котельных.

Сроки завершения аварийно-ремонтных работ пока неизвестны. Ход их проведения лично контролирует прокурор области Сергей Пилипенко.

По данным метеослужб, температура воздуха в Саратове составляет -4°C.

24 января в Московской области из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды остались почти 4 тыс. жителей. Как сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, в городе Жуковском коммунальная авария затронула несколько десятков многоэтажек. Сотрудники прокуратуры проводят проверку и оценивают содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения. Они также проконтролируют соблюдение сроков устранения последствий аварии. Аварийно-восстановительные бригады ремонтируют систему теплоснабжения.

Ранее в Перми сотни домов остались без водоснабжения.