Украина вышла из еще одного соглашения с Белоруссией

Украина вышла из соглашения с Белоруссией о таможенном сотрудничестве
Украина прекратила действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Белоруссией. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте украинского правительства.

«Прекратить действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключенном в городе Минске 22 сентября 2000 года», — отмечается в документе.

В публикации отмечается, что МИД «в установленном порядке» должен сообщить белорусскому кабмину о прекращении действия соглашения.

Власти Украины регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.

19 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым заявил, что Украине после окончания военного конфликта смогут помочь только Белоруссия и Российская Федерация, а западным государствам она может оказаться ненужной.

Ранее Лукашенко оценил возможность завершения конфликта на Украине.
 
