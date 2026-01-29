Сийярто рассказал о планах ЕС направить ресурсы для развития экономики на оружие Украине

Евросоюз разрабатывает план по перенаправлению финансовых средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) с проектов развития европейской экономики на закупку вооружений для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

«ЕС подготовит предложение о перераспределении ресурсов Европейского инвестиционного банка на вооружение Украины», — подчеркнул Сийярто, выступая перед венгерскими журналистами после заседания совета глав МИД стран ЕС.

По словам дипломата, вместо помощи Киеву Европейский инвестиционный банк должен финансировать развитие европейской экономики, вкладывать средства в строительство железных дорог, автомагистралей и прочей инфраструктуры.

Министр также отметил, что Брюссель и Киев выдвигают новые требования, согласно которым страны ЕС должны увеличить финансовые вливания в фонд поддержки энергетической системы Украины.

Ранее Венгрия заявила о своем отказе поддержать вступление Украины в ЕС.