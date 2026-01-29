Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Сийярто рассказал о планах ЕС направить ресурсы для развития экономики на оружие Украине

Сийярто: Евросоюз собирается направить средства ЕИБ на вооружения Украине
Григорий Сысоев/РИА Новости

Евросоюз разрабатывает план по перенаправлению финансовых средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) с проектов развития европейской экономики на закупку вооружений для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

«ЕС подготовит предложение о перераспределении ресурсов Европейского инвестиционного банка на вооружение Украины», — подчеркнул Сийярто, выступая перед венгерскими журналистами после заседания совета глав МИД стран ЕС.

По словам дипломата, вместо помощи Киеву Европейский инвестиционный банк должен финансировать развитие европейской экономики, вкладывать средства в строительство железных дорог, автомагистралей и прочей инфраструктуры.

Министр также отметил, что Брюссель и Киев выдвигают новые требования, согласно которым страны ЕС должны увеличить финансовые вливания в фонд поддержки энергетической системы Украины.

Ранее Венгрия заявила о своем отказе поддержать вступление Украины в ЕС.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!