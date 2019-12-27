Советница Атамбаева отправлена под домашний арест

Суд поместил советницу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат Социал-демократической партии Киргизии.

Советница Атамбаева обвиняется в захвате заложников и организации массовых беспорядков.

Суд также арестовал бывшего депутата и сторонника Атамбаева Мээрбека Микенбаева, он будет содержаться в следственном изоляторе до 9 февраля 2020 года, сообщили в секретариате партии.

Бывший президент Киргизии был арестован 9 августа. При этом операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа и продлилась два дня — политик оказал серьезное сопротивление правоохранительным органам.

В первый день сторонники экс-президента заблокировали спецназ на территории его резиденции, после чего и вовсе отбили атаку, и даже смогли захватить пленных.

В результате операции погиб начальник службы спецназа Усен Ниязбеков. По словам главы киргизского МВД, в него был совершен выстрел из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Из-за пулевого ранения в грудь начальник службы спецназа скончался.

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