Советница Атамбаева отправлена под домашний арест
Суд поместил советницу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат Социал-демократической партии Киргизии.
Советница Атамбаева обвиняется в захвате заложников и организации массовых беспорядков.
Суд также арестовал бывшего депутата и сторонника Атамбаева Мээрбека Микенбаева, он будет содержаться в следственном изоляторе до 9 февраля 2020 года, сообщили в секретариате партии.
Бывший президент Киргизии был арестован 9 августа. При этом операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа и продлилась два дня — политик оказал серьезное сопротивление правоохранительным органам.
В первый день сторонники экс-президента заблокировали спецназ на территории его резиденции, после чего и вовсе отбили атаку, и даже смогли захватить пленных.
В результате операции погиб начальник службы спецназа Усен Ниязбеков. По словам главы киргизского МВД, в него был совершен выстрел из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Из-за пулевого ранения в грудь начальник службы спецназа скончался.
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