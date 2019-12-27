Советница Атамбаева отправлена под домашний арест

close
Depositphotos

Суд поместил советницу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат Социал-демократической партии Киргизии.

Советница Атамбаева обвиняется в захвате заложников и организации массовых беспорядков.

Суд также арестовал бывшего депутата и сторонника Атамбаева Мээрбека Микенбаева, он будет содержаться в следственном изоляторе до 9 февраля 2020 года, сообщили в секретариате партии.

Бывший президент Киргизии был арестован 9 августа. При этом операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа и продлилась два дня — политик оказал серьезное сопротивление правоохранительным органам.

В первый день сторонники экс-президента заблокировали спецназ на территории его резиденции, после чего и вовсе отбили атаку, и даже смогли захватить пленных.

В результате операции погиб начальник службы спецназа Усен Ниязбеков. По словам главы киргизского МВД, в него был совершен выстрел из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Из-за пулевого ранения в грудь начальник службы спецназа скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Я лично стрелял»: Атамбаева обвиняют в убийстве

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Против жены Атамбаева возбудили уголовное дело