В Госдуме согласны с критикой Путина в адрес поддержавшего Гитлера посла Польши

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что солидарен с президентом России Владимиром Путиным, который назвал бывшего посла Польши «сволочью и антисемитской свиньей» из-за поддержки главы Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом он написал в Twitter.

Слуцкий добавил критику президента мнением, что потомки таких послов «выкорчевывают могилы красноармейцев» и фальсифицируют историю.

«Полностью поддерживаю [Путина]», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Путин признался, что, когда работал с архивными документами, то ужаснулся от того, как решался «еврейский вопрос» в Польше. По его словам, этот бывший посол обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путина возмутило обещание экс-посла Польши в Германии поставить памятник Гитлеру