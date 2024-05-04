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На Украине связали проблемы ВСУ на фронте с решением по Залужному

Экс-депутат Береза связал тяжелое положение ВСУ на фронте с отставкой Залужного

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что проблемы, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте, связаны с отставкой главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщает Ura.ru.

Экс-депутат отметил, что ответственность за это лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, так как уход Залужного был его кадровым решением.

«Это все произошло благодаря тому, что была провальная стратегия от Зеленского», — заявил Береза.

7 марта стало известно, что Залужного после отставки с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский говорил, что генерал сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце апреля директор центра политического анализа Павел Данилин в эфире «Радио 1» прокомментировал сюжет индийского телеканала WION, в котором журналисты обращают внимание на «подозрительное» отсутствие экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в публичном пространстве.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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