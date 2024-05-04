Стала известна дата проведения матча «Балтика» — «Спартак» в Кубке России

Стала известна дата проведения футбольного матча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» за право сыграть в суперфинале Кубка России 2024 года.

Матч, который пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», состоится 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени (19:45 по местному).

Победитель этой игры получит право сыграть в суперфинале Кубка России, который запланирован на 2 июня в «Лужниках». В его соперниках окажется либо столичный ЦСКА, либо петербургский «Зенит», выясняющие отношения между собой в финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры. Соответственно, российская сборная не смогла принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024 и не сыграет на турнире.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» переиграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ.