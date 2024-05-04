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Ученые выявили клетки, восстанавливающие повреждения печени

Nature: особые гепатоциты помогают тканям печени быстрее восстанавливаться

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Ученые из Эдинбургского университета (Великобритания) выявили новый тип клеток печени (гепатоцитов) под названием ANXA2+, ответственный за восстановление поврежденных тканей органа. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Исследователи изучили образцы тканей печени людей с острой печеночной недостаточностью. Это опасное состояние, при котором печень из-за длительного воспаления или негативного воздействия вредных агентов теряет способность выполнять свои функции. Ученые стремились выяснить, как происходит процесс регенерации органа. Для этого они проанализировали гены в каждой клетке печени как здоровой, так и регенерирующей ткани используя метод, называемый секвенированием одноклеточной РНК.

Ученые обнаружили, что за механизмы восстановления печени отвечает особый тип клеток (гепатоцитов) под названием ANXA2+. Эта популяция стимулирует не клеточное деление, а своеобразное «стягивание» повреждений в ходе миграции (передвижения) активных гепатоцитов.

Ученые предположили, что при острой печеночной недостаточности организм человека становится уязвимым к инфекциям. Срочное «закрытие ран» препятствует проникновению опасных бактерий (например, из кишечника) в ткани органа и предотвращает возможное воспаление.

Ранее был назван самый безопасный для печени крепкий алкоголь.

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