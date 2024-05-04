Турция может начать поставлять СПГ в Евросоюз по новому закону. Об этом заявил в интервью для Yeni Afak глава турецкой ассоциации поставщиков СПГ Яшар Арслан.

Закон о поправках в действующий Закон о горнодобывающей промышленности был принят парламентом Турции 2 мая.

В соответствии с новым законом Турция сможет быстро поставлять в Европу дополнительные объемы энергоресурсов из РФ и Азербайджана. Также в положение, регулирующее рынок сбыта энергоносителей в Турции, было добавлено упоминание СПГ.

Арслан отметил, что на СПГ приходится 30% рынка природного газа в Евросоюзе, а впоследствии эта доля может возрасти до 40%. Бизнесмен назвал перспективными импортерами СПГ из Турции Великобританию, Италию и Германию, а также Грецию.

До этого министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что сделки по газу с РФ помогли Анкаре избежать энергетического кризиса.

Ранее в Турции решили начать импортировать СПГ из США.