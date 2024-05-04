Во Франции испугались российских хакеров перед ОИ-2024

Французские власти заявили о готовности отразить кибератаки во время и в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает АР.

По словам главы Агентства национальной кибербезопасности Франции Винсента Штрубеля, спецслужбы находятся в состоянии полной готовности.

«Во время Олимпийских и Параолимпийских игр будут кибератаки. Некоторые из них будут незначительными, некоторые из них будут ставить целью подорвать безопасность Игр. Возможны ли атаки российских хакеров? Мы готовы ко всему», — заявил чиновник.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпион ОИ Дмитрий Васильев заявил, что глава МОК Томас Бах пробежит голым по Парижу ради Игр.