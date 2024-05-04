Военный эксперт высказался о значении потери ВСУ эшелона с оружием

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру»рассказал о значении для Киева потери эшелона с западным оружием и боеприпасами, который был уничтожен российскими военными.

«Эшелон — это очень серьезно, потому что это несколько десятков вагонов. Там и техника может быть, и боеприпасы, поэтому это примерно значение батальона», — сказал он.

По его словам, каждый такой эшелон на подходе к линии соприкосновения означает, что его не нужно будет уничтожать нашим бойцам непосредственно в боях.

Дандыкин добавил, что чем больше подобных эшелонов будет уничтожено на пути к позициям ВСУ, тем больше будут успехи российских военных.

До этого Минобороны РФ сообщило, что военные РФ поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике (ДНР).

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