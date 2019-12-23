Кадыров рассказал о гордости за то, как Путин оценил деятельность его отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится оценкой российского президента Владимира Путина деятельности его отца Ахмата Кадырова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Рамзан Кадыров до сих пор подвергается опасности в ежедневном режиме и все еще лезет под пули. А также рассказал, как первый президент Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения с Москвой, и погиб от рук террористов.

Рамзан Кадыров заявил, что гордится оценкой президента как сын своего отца.

«Также оценка моей деятельности – это оценка деятельности пути Ахмата-Хаджи», — заявил Кадыров на пресс-конференции.

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