Кадыров рассказал о гордости за то, как Путин оценил деятельность его отца
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится оценкой российского президента Владимира Путина деятельности его отца Ахмата Кадырова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Рамзан Кадыров до сих пор подвергается опасности в ежедневном режиме и все еще лезет под пули. А также рассказал, как первый президент Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения с Москвой, и погиб от рук террористов.
Рамзан Кадыров заявил, что гордится оценкой президента как сын своего отца.
«Также оценка моей деятельности – это оценка деятельности пути Ахмата-Хаджи», — заявил Кадыров на пресс-конференции.
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