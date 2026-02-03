В России осудили бывшего вице-премьера Грузии за наемничество

Верховный суд ДНР заочно приговорил бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе к 6,5 года колонии за наемничество, он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В апреле 2022 года украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Барамидзе вступил в «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), чтобы принять участие в конфликте на Украине.

По данным Генпрокуратуры РФ, на территории тренировочных баз Барамидзе прошел военную подготовку, после чего до апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России. За это он получил более 238 тысяч рублей.

В настоящее время Барамидзе объявлен в международный розыск, 57-летний экс-политик заочно арестован.

Барамидзе с 2003 по 2004 год был министром внутренних дел Грузии, затем — министром обороны, вице-премьером и министром евроатлантической интеграции одновременно. В 2007 году исполнял обязанности премьер-министра страны, а затем занимал пост вице-спикера парламента.

Ранее в ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Грузии.