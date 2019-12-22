В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) «поблагодарили США» за введение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Цеков заявил, что Гренелл «выдает желаемое за действительное», так как все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкциям США.

Сенатор считает, что слова о «положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности».

Он также подчеркнул, что ведущие страны ЕС, в частности Германия, публично высказывают противоположное Гренеллу мнение.

Ранее посол Соединенных Штатов в Берлине рассказал о реакции стран ЕС в связи с введением санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Гренелл заявил, что дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили американскую сторону за данные ограничения, и назвал санкции «проевропейским решением».

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