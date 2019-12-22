Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, сообщает Reuters.
Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Он раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси за изменение стратегии и подчеркнул, что у нее нет другого выхода, кроме как задерживать передачу процесса сенату.
Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США, контролируемая Демократической партией, поддержала импичмент президента. В дальнейшем дело должно поступить на рассмотрение сената, который контролируется республиканцами.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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