Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных президентских выборов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такое заявление он сделал на конференции коммунистов «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в Доме Союзов в Москве.

В ходе выступления политик указал на необходимость провести «мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы».

«Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заключил Зюганов.

Президентские выборы в России должны пройти в 2024 году.

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