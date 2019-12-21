Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных выборов президента

close
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед началом XI пленума КПРФ, 2007 год Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед началом XI пленума КПРФ, 2007 год
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед началом XI пленума КПРФ, 2007 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных президентских выборов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такое заявление он сделал на конференции коммунистов «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в Доме Союзов в Москве.

В ходе выступления политик указал на необходимость провести «мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы».

«Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заключил Зюганов.

Президентские выборы в России должны пройти в 2024 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин высказался об отмене оговорки «подряд» в отношении президентских сроков