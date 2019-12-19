Путин заявил, что отмена принципа двух сроков подряд для президента возможна

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что отмена оговорки о «двух сроках подряд» в статье Конституции возможна.

Речь идет о действующей норме избирания на пост главы государства, согласно которой один и тот же человек не может занимать должность президента России более двух сроков подряд.

«Из Конституции можно было бы убрать оговорку про два срока подряд», — произнес глава государства.

При этом Путин считает, что других изменений пока не требуется.

Данная норма прописана в части третьей статьи 81 Конституции РФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.