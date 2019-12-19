Путин рассказал, что Кадыров «лезет под пули»

Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.

Он добавил, что не подписывает указ о присвоении Героя России «просто так».

Российский лидер также подчеркнул, что Кадыров внес большой вклад в восстановление республики. Также глава государства заявил, что в практических планах строительство дороги через Чечню в Грузию нет, но не исключил целесообразность такого проекта.

Он отметил, что чеченскому лидеру можно присудить звание Героя труда, «но молодой еще, подождет».

Президент России также добавил, что Рамзан Кадыров в ежедневном режиме подвергается смертельной опасности.

«Я ему запретил, а он все еще под пули лезет», — заключил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.