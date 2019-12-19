Путин ответил на вопрос про тело Ленина

Владимир Ленин был скорее не государственным деятелем, а революционером, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Говоря о теле Ленина, которое до сих пор лежит в мавзолее в Москве, Путин отметил, что в РФ есть «много людей», которые связывают с этим достижения советского времени.

«Этого не нужно трогать. До сих пор, пока у нас есть — а у нас есть — много людей, который связывают с этим свою судьбу, достижения прошлых лет», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.