Кремль надеется на изменение ситуации с российскими журналистами на Украине

В Кремле надеются, что приглашение российской прессы украинским президентом Владимиром Зеленским откроет журналистам из России возможность работать на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, российские журналисты не имеют возможности работать на территории Украины, что нарушает международные стандарты и нормы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что украинские журналисты свободно работают в России на основании закона о СМИ.

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