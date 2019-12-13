Великобритания выйдет из ЕС к 31 января

Соединенное королевство выйдет из Евросоюза (ЕС) к 31 января 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его выступление перед избирателями транслировал телеканал Sky News.

По словам Джонсона, Brexit будет осуществлен к 31 января 2020 года. Он отметил, что в результате Великобритания выйдет из состава ЕС и вернет себе контроль над законодательством, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой.

Премьер также отметил, что прошедшие в стране 12 декабря выборы снимают угрозу проведения повторного референдума по вопросу о выходе Соединенного королевства из ЕС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Консервативная партия Британии получила мандат на Brexit

— Трамп поздравил Джонсона с лидированием на парламентских выборах

— Джонсон оценил данные exit poll по парламентским выборам в Британии